İzmir'de ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren haber geldi. Elektriğinin kesilmesi ve kapı dışarı edilme tehditleriyle bunalan bir yurttaşın başlattığı hukuk mücadelesi olumlu sonuçlandı. Fazladan alınan kira bedelinin iadesi talebiyle açılan davada Adalet Bakanlığının itirazı belirleyici oldu. Yargıtayın verdiği son karar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

3 Ağustos 2022 Tarihli Kontrat ve Sonrası

Son dönemde hem kiracı hem de ev sahiplerini ilgilendiren haberlere bir yenisi daha eklendi. Dava dosyasına göre uyuşmazlığın kaynağı 3 Ağustos 2022'de başlayan kira ilişkisine dayanıyor. Evini kiralayan vatandaş, düzenli olarak her ayın 15'inde ev sahibinin eşinin banka hesabına para transferi yaptı. Ne var ki eş, kendisinin mülk sahibi olmadığını belirterek gönderilen tutarları reddetmeye çalıştı. Kiracı tarafı ödemelerin geçerli olduğunu savunarak parayı geri almadı. Bunun üzerine mülk sahibi tarafından elektrik kesme ve evden derhal çıkma yönünde sistemli bir tehdit süreci başlatıldı.

Yerel Mahkemeden Çıkan Şaşırtıcı Ret

Psikolojik baskıyı hukuki boyuta taşıyan ev sahibi, kiranın hiç ödenmediğini öne sürerek Ağustos 2024 itibarıyla icra takibine başvurdu. İcra stresi altındaki mağdur, sorunu çözmek adına 9 bin 822 TL ekstra bedel ödemek durumunda bırakıldı. Bu meblağı geri almak için dava açan vatandaş ilk şoku İlk Derece Mahkemesinde yaşadı.

Adalet Bakanlığının İtirazı Haklı Bulundu

Hukuka aykırı olduğu düşünülen bu karar üzerine Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma mekanizmasını işletti. Yüksek Mahkeme, uyuşmazlığın kesinleşmiş bir icraya karşı iade davası olmadığını, ortada kira sözleşmesinden kaynaklı nedensiz bir zenginleşme bulunduğunu netleştirdi.