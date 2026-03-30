Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başkan Yalım’a “örgüt kurma” suçlaması

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması yöneltilirken, diğer şüpheliler için ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklama talep edildiği öğrenildi.

Dosyada yer alan suçlamaların kapsamı ve delil durumu, hakimlik sürecinde değerlendirilecek.

Belediye yönetiminden üst düzey isimler listede

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında belediye yönetiminden önemli isimler de yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz’ın da şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.

Gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 17’ye ulaştı. Şüphelilerin tamamının Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

CHP’den disiplin süreci kararı

Öte yandan gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de harekete geçti. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Emre, MYK toplantısında alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alınmasının ve sürecin hukuki olarak incelenmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

MYK’dan oy birliğiyle karar

CHP yönetimi tarafından alınan karara göre, iki hukukçu görevlendirilerek dosyanın detaylı şekilde inceleneceği ve ardından disiplin sürecinin işletileceği belirtildi. Emre, nihai kararın tüm değerlendirmeler ve Yalım’ın savunması alındıktan sonra verileceğini vurguladı.

Soruşturma süreci yakından izleniyor

Uşak Belediyesi’ni kapsayan rüşvet soruşturması, hem siyasi hem de hukuki boyutuyla dikkat çekiyor. Tutuklama taleplerine ilişkin hakimlik kararının önümüzdeki süreçte netleşmesi beklenirken, dosyadaki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

