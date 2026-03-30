Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin’de Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya’da yaşayan Suriyeli mültecilerin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merz, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere destek verileceğini ve bu sürecin Suriye’nin yeniden yapılanmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

“Geri dönüş sürecini birlikte yönetiyoruz”

Basın toplantısında konuşan Merz, Almanya’da yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla Suriye yönetimiyle koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Merz, “Almanya’da bulunan Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniden inşada aktif rol vurgusu

Suriye’de uzun yıllar süren iç savaşın ardından ciddi bir altyapı ve kurumsal yıkım yaşandığını hatırlatan Merz, geri dönecek mültecilerin bu sürecin ana aktörlerinden biri olacağını dile getirdi.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda ciddi boşluklar bulunduğunu belirten Merz, “İşletmelerin, okulların, kreşlerin ve hastanelerin yeniden ayağa kaldırılmasında Suriyeliler önemli bir rol üstlenecek” dedi.

Ortak program devrede

Almanya ile Suriye arasında mültecilerin dönüşü ve ülkenin yeniden inşasına yönelik kapsamlı bir program hazırlandığını açıklayan Merz, bu planın uygulanmaya başlandığını ifade etti. Programın, hem geri dönüş sürecini düzenlemeyi hem de sahadaki ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesini hedeflediği belirtildi.

Alman heyeti Suriye’ye gidiyor

Merz, söz konusu sürecin sahada daha etkin yürütülmesi için Almanya hükümetinden bir heyetin önümüzdeki günlerde Suriye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelere dönüştürülmesi bekleniyor.

“Hukukun üstünlüğü” şartı vurgulandı

Alman lider, Suriye ile yürütülecek ortak projelerin başarısının, ülkede hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışının tesis edilmesine bağlı olduğunu belirtti. Bu konunun görüşmelerde özellikle gündeme getirildiğini söyleyen Merz, “Suriye’de bu sürecin başarıyla ilerleyebileceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’daki Suriyeli nüfus dikkat çekiyor

Almanya, Avrupa’da en büyük Suriyeli diasporasına ev sahipliği yapıyor. Ülkede büyük bölümü 2015-2016 yıllarındaki göç dalgasında gelen yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yaşadığı biliniyor.

Merz, daha önce yaptığı açıklamalarda, Suriye’de savaşın sona erdiği yönündeki değerlendirmelere işaret ederek, birçok Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine dönebileceğini ifade etmişti. Bu kapsamda yeni dönemde geri dönüş politikalarının hız kazanması bekleniyor.