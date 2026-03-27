Son Mühür- Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki üst düzey bürokratlar gözaltına alındı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen operasyonun ardından, belediye yönetimindeki usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şafak operasyonu ile Ankara’da yakalandı

Hakkındaki iddialar nedeniyle takibe alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki Crowne Plaza Hotel’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon anında Yalım’ın yanında, soruşturma dosyasına giren özel ilişkilerinden birinin de bulunduğu iddia ediliyor. Operasyon anında Yalım’ın yanında, belediye çalışanı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki S.A. isimli şahsın da bulunduğu ve gözaltı işleminin bu esnada gerçekleştirildiği iddia edildi.

Gözaltı listesinde Başkan Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz ve şoförlerin de bulunduğu toplam 11 şüpheli yer alıyor.

İhalelerde rüşvet ve "Zorunlu ortaklık" çarkı

Soruşturmanın odağında, belediye ihalelerinde kurulan sistematik bir usulsüzlük ağı bulunuyor. İddialara göre, şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak haksız kazanç sağlandığı ve oluşan farkın rüşvet olarak alındığı öne sürülüyor. Ayrıca, ihale alan işletmelerin yönetimlerine, başkanın aile üyelerinin "zorunlu ortak" olarak dahil edilmesi şartının koşulduğu belirtiliyor.

Makbuzsuz bağışlar ve şahsi hesap hareketleri

Belediye yönetiminin, iş insanlarından ve müteahhitlerden "bağış" adı altında yüksek meblağlı paralar topladığı, bu paraların bir kısmının belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına aktarıldığı iddialar arasında. Makamda teslim alınan yüksek tutarlı nakit paraların hiçbir makbuz veya kayıt altına alınmadığı, bu trafiğin doğrudan rüşvet mekanizması olarak kullanıldığı savcılık dosyasında yer alıyor.

Mal varlığını kaçırma girişimi ve şoför üzerindeki varlıklar

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise mal varlığı devirleri oldu. Özkan Yalım’ın, kendisine yönelik operasyon yapılacağını önceden haber alarak 2025 yılı içerisinde tüm taşınmaz ve varlıklarını şoförü Cihan Aras üzerine devrettiği iddia ediliyor. Bu hamle, adli makamlarca "mal varlığı kaçırma ve aklama" girişimi olarak değerlendiriliyor.

"Bankamatik" çalışanlar ve şahsi işletmeye belediye personeli

Belediye kaynaklarının şahsi işler için kullanıldığına dair somut veriler de dosyaya eklendi. Başkanın şahsına ait olan "Yalım Garden" isimli işletmede çalışan personelin maaş, prim ve vergilerinin belediye bütçesinden ödendiği öne sürülüyor. Ayrıca, başkanın özel ilişkisi olduğu iddia edilen A.A. isimli şahsın, belediyede yüksek maaşlı bir kadroya alındığı ancak fiilen işe gelmediği (bankamatik memuru) belirtiliyor.

İş İnsanlarına "Araç" baskısı ve mühürleme iddiası

Soruşturmada yer alan bir diğer şikayet konusu ise iş insanı E.A. ile yaşanan süreç oldu. İddiaya göre Özkan Yalım, iş insanından belediye adına 10 adet araç talep etti. E.A.’nın bu talebi reddedip sadece 3 araç verebileceğini söylemesi üzerine, sahibi olduğu AVM’nin "mevzuata aykırı" gerekçesiyle aynı hafta mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan isimler

Operasyon kapsamında sorgusu devam eden kilit isimler şunlar:

Özkan Yalım: Uşak Belediye Başkanı

Halil Arslan: Belediye Başkan Yardımcısı

Hüseyin Yaman: Muhasebe ve Finansman Müdürü

Hasan Doğukan Kurnaz: Özel Kalem Müdürü

Cihan Aras & Murat Altınkaya: Belediye Personeli ve Şoförler

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, yurt dışı SWIFT hareketleri ve para trafiğine ilişkin detaylı incelemelerin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.