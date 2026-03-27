Son Mühür- 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olay sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu’nun açtığı davada karar çıktı. İdare Mahkemesi, Akarsu’nun TSK’ya geri dönüş talebini reddetti.

Mahkemeden emsal niteliğinde karar

İdare Mahkemesi’nde görülen davada, ihraç işleminin iptali ve göreve iade talebi değerlendirildi. Ancak mahkeme, yapılan başvuruyu reddederek ihraç kararını hukuka uygun buldu.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenler kılıç çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından söz konusu teğmenler hakkında disiplin süreci başlatılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmelerine karar verilmişti.

Benzer davada da ret kararı verilmişti

Aynı olay kapsamında ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu da yargı yoluna başvurmuştu. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun ihraç kararına yaptığı itirazı daha önce reddetmişti.

