Hatice Terekeci Özkan'ın görevlendirilmesi, Uşak'taki siyasi dengeleri yeniden şekillendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki Uşak belediye başkan vekili Hatice Terekeci Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Hatice Terekeci Özkan'ın hayatı ve eğitimi

Hatice Terekeci Özkan, 1980 yılında Uşak'ın Ulubey ilçesinde dünyaya geldi. Hukuk alanında eğitim alan Özkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardından memleketi Uşak'a dönerek serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. Uzun yıllar hukuk alanında aktif görev yapan Özkan, avukatlık kariyerini bugüne kadar sürdürüyor. Kendisi gibi hukukçu olan Güven Özkan ile evli ve iki çocuk annesi.

Hatice Terekeci Özkan'ın siyasi geçmişi

Siyasi yaşamına 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde adım atan Özkan, aynı yıl Uşak Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009-2014 ve 2014-2019 dönemlerinde iki kez üst üste meclis üyeliği yapan Özkan, 2024 yerel seçimlerinde de yeniden belediye meclisine girmeyi başardı. Üç dönem boyunca yerel yönetimde deneyim kazanan Özkan, belediye meclisinde farklı komisyonlarda da görev alarak kent yönetimine katkı sağladı. Hukuk geçmişinin kazandırdığı analitik bakış açısı, meclis çalışmalarında da kendini gösterdi. Şimdi başkan vekilliği göreviyle Uşak'ın yönetiminde en kritik koltuğa oturmuş durumda.

2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Hatice Terekeci Özkan, belediye meclisindeki oylamada aldığı güçlü destekle kentin yeni dönemine yön verecek isim olarak öne çıkıyor. Görevden uzaklaştırma sürecinin devam ettiği bu dönemde Özkan'ın nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceği, Uşak kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.