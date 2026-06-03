Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri, Urla'nın kırsal mahallelerinde yıllardır devam eden su sorununu çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Özellikle Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde, artık ömrünü tamamlamış ve sürekli arıza veren eski su boruları tamamen değiştiriliyor.

Şehrin merkezinden uzak olan bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların yaz aylarında artan nüfusla beraber yaşadığı su sıkıntısını gidermek için yaklaşık 100 milyon liralık büyük bir bütçe ayrıldı.

40 kilometrelik yeni şebeke hattı

Yapılan planlamaya göre, dört mahallede toplamda 40 kilometreyi bulan yepyeni bir hat döşeniyor. Çalışmaların detaylarına bakıldığında; Uzunkuyu Mahallesi'nde 15 bin 64 metre, Zeytinler'de 11 bin 646 metre, Birgi'de 7 bin 766 metre ve Kadıovacık'ta 5 bin 652 metre hat yenilemesi yapılacak. Bunun dışında, evlere su akışını bizzat etkileyecek 8 bin metrelik ek bir bağlantı hattı daha inşa edilecek.

Kesintisiz su için hedef 2027

Mayıs ayı itibarıyla sahada çalışma yapan ekipler, bugüne kadar bin 700 metrelik hattı bitirdi. Projenin genel takvimine bakıldığında ise bütün işlerin 2027 yılının ilk yarısında bitirilmesi öngörülüyor.

Çalışmaların ardından ne olacak?

Arıza riskleri azalıyor: Paslanmış ve yıpranmış eski borulardan kaynaklı meydana gelen plansız kesintiler tarihe karışacak.

Su tasarrufu sağlanacak: Kaçakların önüne geçilmesiyle beraber, boşa akan suyun önüne geçilerek kaynaklar daha verimli kullanılacak.

Modern altyapı: Bölge, uzun yıllar boyunca herhangi bir büyük çaplı tadilat gerektirmeyecek kadar dayanıklı ve modern bir sisteme kavuşacak.