Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele ve arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin İzmir ve Aydın açıklarında gerçekleştirdiği denetimler ve gelen ihbarlar neticesinde toplam 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak deniz ortasında motor arızası nedeniyle sürüklenen iki ayrı gruptaki toplam 8 kişi de ekipler tarafından botlara alınarak güvenli limanlara ulaştırıldı.

İHA tespit etti: Seferihisar'da 39 yakalama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu sahil güvenlik insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ile jandarma personelinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine sevk edildi. Aynı süreçte Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 1 kişi ile Aydın Didim açıklarında lastik botta mahsur kalan 7 kişi sahil güvenlik botlarıyla kurtarılarak limanlara getirildi.