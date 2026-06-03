Son Mühür/ Beste Temel- Balçova sokaklarında iş makinelerinin mesaisi başladı. İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen Balçova Belediyesi, yol yenileme hamlesinde üçüncü etabın startını verdi. Ekipler, çalışmaları Çamlıca Sokak’ta yoğunlaştırdı.

Önce altyapı, sonra asfalt..

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Sokak’ta sadece üst yapı çalışması yapmıyor. Sokakta köklü bir dönüşüm başladı. Yılların getirdiği yorgunlukla yıpranan ve miyadını dolduran altyapı hatları tek tek sökülüyor. İlgili kurumlarla koordineli yürütülen bu operasyon, gelecekte yaşanabilecek olası arıza ve kazıların önüne geçmeyi hedefliyor.

Sokaktaki hareketlilik yerin altıyla sınırlı kalmıyor. Yayaların güvenle yürüyebilmesi için kaldırımlar baştan aşağı yenileniyor. Araç trafiğini rahatlatacak teknik düzenlemelerle birlikte Çamlıca Sokak, yakın zamanda modern ve estetik bir çehreye kavuşacak.

"Kalıcı çözüm üretiyoruz"

Çalışmaları yakından takip eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçedeki bu hamlenin planlı bir program dahilinde ilerlediğini belirtti. Amaçlarının sadece asfalt dökmek olmadığını ifade eden Başkan Yiğit, sahada yürütülen stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Balçova’mızın her mahallesinde, her sokağında yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Yol çalışmalarımızı yalnızca asfalt serimi olarak görmüyor; altyapısıyla, kaldırımıyla ve uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek yapısıyla kalıcı çözümler üretiyoruz."

Seferberlik mahalle mahalle yayılacak

Çamlıca Sokak'taki yoğun mesai, Balçova'nın ulaşım vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. Belediye, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vakit kaybetmeden diğer sorunlu noktalara müdahale edecek. Asfaltlama ve yenileme çalışmaları, ilçe genelinde belirlenen takvime göre etaplar halinde devam edecek.

