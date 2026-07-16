Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Urla Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Tamamen belediyenin kendi öz kaynakları ve iş gücüyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda, hem merkez hem de kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.

Trafiği rahatlatacak

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan Bozavlu mevkiinde trafiği rahatlatacak yeni bir alternatif yol açtı.

İmar planına uygun olarak açılan yeni güzergahta zemin düzeltme işlemlerinin sonrasında asfalt serim aşamasına geçildi.

Asfaltlama çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte yolun kısa sürede trafiğe açılacağını ve bölgedeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde rahatlayacağını bildirdi.

4 sokakta birden asfaltlama çalışması yapılıyor

İlçenin en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden biri olan Atatürk Mahallesi’nde de alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Program kapsamında mahallenin en çok kullanılan ana yollarından olan 2026, 2043, 2160 ve 2189 sokaklarda eskiyen zemin sökülerek sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Ekiplerin eş zamanlı yürüttüğü bu çalışmalarla mahalle içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yaka Mahallesi’nde önce kaldırımlar yenileniyor

Yaka Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda ise öncelik yaya güvenliğine verildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve yoğunluk durumları dikkate alınarak yapılan planlama doğrultusunda, caddelerdeki kaldırımlar baştan aşağı yenileniyor.

Kaldırım düzenleme işlemlerinin bitirilmesinin ardından, sokakların asfalt serim sürecine geçileceği belirtildi.

Yollar kış şartlarına karşı daha dayanıklı hale getiriliyor

Merkez mahallelerdeki çalışmaların dışında tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal bölgeler de program kapsamına alındı.

Bu kapsamda Yağcılar Mahallesi’nde bağlantı yolları ve arazi yollarının zeminini sağlamlaştırmak için sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle yolların kış şartlarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

"Hangi mahallede, hangi sokağında ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada"

Çalışmaları yerinde inceleyen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, mali dengeyi koruyarak tüm mahallelere eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Balkan, yürütülen faaliyetlere ilişkin, "Urla'nın dört bir yanında planlı ve programlı bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizin hangi mahallesinde, hangi sokağında ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada.

Yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Biz belediyeciliği yalnızca bugünün sorunlarını çözen bir anlayış olarak görmüyoruz.

Aynı zamanda geleceği planlayan, yaşam kalitesini artıran ve kentin değerini yükselten bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz.

"Kentimize değer katan yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bu nedenle yaptığımız her asfalt çalışmasını, her kaldırımı, her düzenlemeyi Urla'nın geleceğine yapılan kalıcı bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Bu doğrultuda çalışmalarımızı hiçbir mahallemizi ayırmadan, ihtiyaç önceliğine göre sürdürüyoruz. Urla'nın gelişen ve büyüyen yapısına yakışır bir kent oluşturmak için üretmeye, tasarruf ederek hizmet etmeye ve belediyemizin imkanlarını en doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran, kentimize değer katan yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.