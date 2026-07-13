Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) resmi internet sitesi üzerinden haftanın ilk günün de sabah saatlerinde güncel arıza ve bakım duyurularını paylaştı. Yeni haftaya başlarken kentin altyapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmalar, ani gelişen şebeke arızaları nedeniyle zorunlu kesintilere gidildi.

Vatandaşların mağdur olmaması adına ekipler sahada yoğun mesai harcarken, kesinti yaşanacak bölgeler de netleşti. İZSU’dan alınan resmi verilere göre ilçe ilçe 13 Temmuz 2026 İzmir güncel su kesinti listesi şu şekilde:

BERGAMA (Fatih)

Müteahhit çalışması: Gediz A.Ş. şirketinin yürüttüğü kazı çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saatlik bir su kesintisi yaşanacak.

URLA (İçmeler)

Bağlantı çalışması: Bağlantı çalışması nedeniyle İçmeler Mahallesi 1001 ve 1032 sokak civarında saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 3saat sürmesi bekleniyor.

KONAK (Boğaziçi, Levent, Ferahlı)

Müteahhit çalışması: Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No:72 civarında yürütülen müteahhit çalışması sebebiyle Boğaziçi, Ferahlı ve Levent mahallelerinde saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

SELÇUK (Cumhuriyet)

Ana boru arızası: Cumhuriyet Mahallesi 5001 Sokak ve kolları üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede saat 08:49 ile 10:49 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti yaşanıyor.

BUCA (Kozağaç, Yenigün)

Ana boru arızası: Nazım Hikmet Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 09.25 ile 10.25 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacak.

KARABURUN (İskele)

Ana boru arızası: İskele Mahallesi Kuyucak Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 09.20 ile 10.20 arasında su kesintisi yaşanacak.

BORNOVA (Doğanlar, Evka 3, Birlik, Koşukavak, Meriç, Tuna)

Vana arızası (Doğanlar Mahallesi): 1565 Sokak içerisinde meydana gelen arızadan dolayı bölge vanası kapatıldı. Saat 09.50 ile 10.50 arasında 1 saat su kesintisi yaşanacak.

Ana vana değişimi (Evka 3 Mahallesi): Cengizhan Caddesi No:24’te bulunan ana vana değişiminden dolayı bölge vanası kapatılmıştır. Saat 09.45 ile 11.45 arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti yaşanacak.

Müteahhit çalışması: (Birlik, Koşukavak, Meriç, Tuna): Yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle bu mahallelerde saat 09.25 ile 11.25 arasında 2 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

DİKİLİ (Çandarlı)

Ana boru arızası: Çandarlı Mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Siteler Bölgesi’ne saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.