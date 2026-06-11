Urla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, Urla Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından sahnede sergilenen “Çizmeli Kedi” tiyatro oyununun sanatseverlerle buluştuğu ifade edildi.

“Çocuklarımızın yanındayız”

Urla Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, sanatla büyüyen ve kendini ifade eden çocukların heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyulduğu belirtildi. Çocukların üretken bireyler olarak yetişmesine dikkat çekilen açıklamada, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

Mesut Önen’den tebrik mesajı!

Etkinliğe katılım gösteren Başkan Vekili Mesut Önen, sahnede yer alan çocuklara, eğitmenlere ve velilere tebriklerini iletti. Önen, çocukların sanatla iç içe büyümesinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.