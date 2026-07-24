SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'in Urla ilçesinde, devletin milyonlarca liralık bütçesiyle aslına uygun olarak restore edilen tarihi Gülbahçe (Kleopatra) Hamamı’nın kapısına kilit vuruldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşkesi sınırlarında bulunan ve şifalı kaynak suyuyla kireçlenme ile romatizmaya iyi geldiği bilinen tarihi yapının 'kirlilik' gerekçesiyle kapatılması Gülbahçe halkının ve çevre illerden gelen vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Milyonlarca Lira Harcandı

Geç Roma dönemine ait olan ve Tatar Deresi’nin denizle birleştiği noktada yer alan tarihi taş hamam, yıkılmaya yüz tutmuşken İYTE Rektörlüğü’nün girişimleri ve İzmir Valiliği’nin finansal desteğiyle milyonlarca lira harcanarak büyük bir restorasyon sürecinden geçmişti. Türkiye’ye model olacak bir restorasyon projesiyle ayağa kaldırılan ve bölge turizmine kazandırılması hedeflenen bu milli servetin, kapısına kilit vurularak kaderine terk edilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Vatandaşlar, 'Madem kirlilik bahane edilerek kapatılacaktı, neden milyonlarca liralık kamu bütçesi bu restorasyona harcandı? Devletin parası neden kapısına kilit vurulan bir yapıda atıl bekletiliyor?' diyerek duruma isyan etti.

Kapatılma Gerekçesi: 'Kirlilik'

Edinilen bilgilere göre; çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından özellikle kireçlenme, eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıklarına şifa bulmak amacıyla gelen vatandaşların uğrak noktası olan hamamın kapatılma nedeni olarak kaynak suyunda ve çevrede yaşanan kirlilik gösterildi. İYTE yönetimi tarafından temizlik ve hijyen standartları öne sürülerek vurulan bu kilit, alternatif bir çözüm üretilmediği için mağduriyet yarattı. Köy halkı ve turizmciler, kirlilik sorununun kapıya kilit vurarak değil, düzenli bakım, arıtma, güvenlik ve profesyonel bir işletme modeliyle çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Çözüm Temizleyip Halkın Hizmetine Açmaktır

Asırlardır bölgenin simgesi olan şifalı suyun halktan esirgenmesine tepki gösteren Gülbahçe sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu. Kamu yararı gözetilerek yapılan milyonluk yatırımın heba edilmemesini isteyen vatandaşlar, hem İYTE yönetiminden hem de İzmir Valiliği ile yerel yönetimlerden hamamın temizlenerek, gerekli hijyen tedbirleri altında ivedilikle yeniden işletmeye açılmasını talep ediyor.