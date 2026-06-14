İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası noktalandı. Türkiye’nin ev sahipliğini gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonda 20 farklı ülkeden toplam 93 sporcu kozlarını paylaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Çeşme’nin Şifne bölgesinde renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Deniz üzerinde yüksek hız ve denge gerektiren yarışlarda sporcular, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış topladı.

Adrenalin dolu mücadele nefesleri kesti!

Viraj geçişleri, ani hızlanmalar ve denge mücadeleleri seyircilerden büyük ilgi topladı.

Uluslararası organizasyonda Türkiye’yi temsil eden 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde kozlarını paylaşarak önemli deneyim kazanma şansı yakaladı. Şampiyona süresince sporcuların performansı kadar Çeşme’nin doğal güzellikleri de gözlerden kaçmadı.

Ödüller sahiplerine teslim edildi!

Şampiyonanın final gününde dereceye giren sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi. Sporculara ödülleri; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından takdim edildi.