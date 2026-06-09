Urla Belediyesi öncülüğünde Demircili’de düzenlenen çevre temizliği etkinliği kapsamında gönüllüler buluşarakkoylarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen de katılım gösterdi.

Temizlik çalışması yapıldı!

Urla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Demircili bölgesindeki koylarda gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğiyle doğanın korunmasına vurgu yapıldı. Etkinlik çerçevesinde gönüllüler tarafından kıyılarda biriken atıklar toplanırken, çevre bilincinin artırılması planlandı.

“Korumak hepimizin sorumluluğu”

Etkinliğe katılım gösteren Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen, daha temiz kıyılar ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Urla Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, “Daha temiz kıyılar, daha yaşanabilir bir çevre ve gelecek nesillere bırakacağımız daha güzel bir Urla için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğu” denildi.