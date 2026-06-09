İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangın acı bir şekilde sonuçlandı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarının ardından olay yerine intikal ekipler, 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vatandaşlar ekiplere haber verdi!

Yangın, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi Yalı Bulvarı’nda bulunan bir evde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, evden yoğun duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, kapıyı kırarak girdikleri evde yangına müdahale gerçekleştirdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adam hareketsiz bir şekilde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlendi!

Evde bulunan Altan Hilkat İnal’a sağlık ekipleri tarafından ilk kontroller sonucunda, 96 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

“Düşmemesi için kapıyı kilitledim”

Olay sonrası polis ekiplerine ifade veren kızı M.İ.’nin, babasının ileri yaşı nedeniyle yürümekte zorlandığını ifade ettiği belirtildi. İddialar çerçevesinde M.İ., evden çıkmaya çalışırken daha önce düşerek çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğunu, bu nedenle güvenlik amacıyla kapıyı kilitlediğini söyledi.