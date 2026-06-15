Urla Belediyesi, ileri yaşa gelmiş olan bireylerin sosyal ve akademik yaşamda daha aktif yer bulmasını amaçlayan önemli bir projeye imza atıyor. Urla Belediyesi, Ege Geriatri Derneği ve İzmir 3. Yaş Üniversiteleri iş birliğiyle kurulumu tamamlanacak olan 3. Yaş Üniversitesi için protokol imza töreni ve “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Paneli” gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 9 Haziran Cuma günü saat 14.00’te Eski Tamirhane Binası’nda düzenlenecek.

Aktif ve sağlıklı yaşlanma!

Gerçekleştirilecek olan panelde aktif ve sağlıklı yaşlanma konusuna vurgu yapılacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek olan programda, ileri yaş bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan üretken ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yönelik başlıkların üzerinde durulması planlanıyor.

Etkinlik çerçevesinde aynı zamanda 3. Yaş Üniversitesi’nin kuruluş sürecine ilişkin protokol imzaları da atılmış olacak.

Bilgi, deneyim ve sosyal yaşam buluşacak!

Urla Belediyesi tarafından yapılmış olan açıklamada, 3. Yaş Üniversitesi’nin yaşam boyu öğrenme felsefesiyle faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi. Proje ile ileri yaş vatandaşların eğitim, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle daha aktif bir yaşam sürmelerinin planlandığı belirtildi.