İzmir'İn Urla ilçesine bağlı Çamur Koyu bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin yer aldığı yönünde bilgi alınmasının ardından ekipler teyakkuza geçti. İhbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-22 ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli intikal etti.

Ortak operasyonla kara üzerinde bulundular!

Bölgede yapılan arama ve kontrol çalışmaları esnasında düzensiz göçmenler kara üzerinde belirlendi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde toplam 33 düzensiz göçmen yakalanarak kontrol edildi. Operasyonun, yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

İşlemleri gerçekleştirildi!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik tespiti ve idari işlemlerine start verildiği ifade edildi. İşlemlerin noktalanmasının ardından ilgili kurumlara teslim edilmeleri için gerekli sürecin yürütüleceği ifade edildi.

