Ana yerleşkesi Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi, uluslararası akademik iş birlikleri çerçevesinde önemli bir görüşmenin ev sahipliğini gerçekleştirdi. Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) Rektörü Prof. Dr. Zafar Gurbanov ve birlikte geldiği heyet, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı tarafından rektörlük makamında konuk edildi.

Düzenlenen toplantıda, iki üniversite arasında devam eden çift diploma programlarının mevcut durumu üzerinde durulurken, yeni döneme ilişkin planlamalar da görüşüldü.

Yeni adımlar!

Ege Üniversitesi liderliğinde hayata konulan ve Türk yükseköğretiminde örnek uluslararasılaşma modellerinden biri olarak öne sürülen Çift Diploma Programı çerçevesinde yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Bu yıl üçüncü dönem mezunlarını veren program kapsamında yürütülen çalışmalar üzerinde durulurken, halen dört program üzerinden devam eden eğitim modeline iki yeni programın daha eklenmesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Akademik ve bilimsel iş birliği!

Görüşmede iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik başlıkların da üzerinde duruldu.