Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirdiği konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın salona gelmemesini eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Nerede Cemil Tugay?

Ortak akılın konuşulması gerektiğini vurgulayan ve İzmir esnafının genel kuruluna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılmamasını eleştiren AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Ben haftaya başladığımda insanlarla bir araya geliyorum. Bize yönelik gelen her eleştiriyi ve konuyu not alıyoruz. Bakanlıklarımıza gittiğimizde bunların iletiyoruz. Biz, İzmir halkıyla birlikte hizmet etmek istiyoruz ancak bunu ortak akılla beraber yapmak istiyoruz. Ben ortak akılı konuştuğumuzda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da burada olmasını isterdim, nerede Cemil Tugay?” şeklinde konuştu.

“Esnafımız için canla başla çalışacağız”

Son olarak, kürsüden indikten sonra CHP’li vekillerin de elini sıkan ve salonun gerginliğini yumuşatan AK Partili Çankırı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz ortak akılla hareket edeceksek, işte hepimiz buradayız o yüzden ben İzmir’in sahipsiz olmadığını ve esnafın kimsesiz olmadığını, esnafın ablası olarak söylemek istiyorum. Canla başla esnafımız için çalışacağımıza söz veriyorum.”