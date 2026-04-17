Urla Belediyesi, sürdürülebilir çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza atacak. Organik atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve doğal döngüye katkı sunmak isteyen vatandaşlar için “Uygulamalı Kompost Atölyesi” Urla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Toprağa organik atıklar hayat verecek!

Düzenlenecek atölyede, evsel organik atıkların nasıl komposta dönüştürülebileceği katılımcılara uygulamalı bir şekilde anlatılacak. Bu sayede hem atık miktarı azaltılacak hem de toprağın doğal yollarla zenginleştirilmesinin üzerinde durulacak.

Eğitim Zeynep Eldeş’ten!

Atölye çalışmasının eğitmenliğini ise Zeynep Eldeş yapacak. Kompost yapımının püf noktalarını katılımcılar bizzat uzmanından öğrenme imkanıyla karşı karşıya kalacak.

Zeytinler’de gerçekleşecek!

21 Nisan Salı günü saat 13.30’da Kompost atölyesi etkinliği, Zeytinler Köy Kahvesi’nde gerçekleştirilecek. Urla Belediyesi, doğaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmak isteyen tüm vatandaşları etkinliğe çağırdı.

