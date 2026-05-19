Son Mühür/ Beste Temel- Urla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’na taşan dev bir enerjiyle kutladı. Vatandaşların alanı hıncahınç doldurduğu programda, gençlerin sahne performansları kutlamalara damga vurdu.

Törende devlet kademesi ve yerel yönetim de tam kadro sahadaydı. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akan ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan meydandaki yerini aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel ile siyasi parti temsilcileri de gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Şiirlerden ringlere ödül yağmuru

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydanda seslendirilen Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı duygusal anlar yaşattı. Protokol üyeleri, ilçede düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren gençleri tek tek kürsüye çağırdı.

Urla’nın mavi sularında rüzgarı arkasına alan yelken ve windsurf sporcuları büyük alkış topladı. Sadece su sporları değil; kickboks, okçuluk ve U15 futbol kategorilerinde kupa ve madalyaya uzanan genç sporcular ödüllerini protokolün elinden aldı. Meydanda tam bir gurur tablosu vardı.

Meydanda tango ve halk oyunları rüzgarı

Ödül töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı adeta bir festival alanına dönüştü. Gençlerin sergilediği tango gösterisi izleyenleri büyülerken, hemen ardından sahne alan halk oyunları ekipleri kültürel zenginliği meydana taşıdı.

Müzik dinletileriyle coşkunun arttığı kutlamalarda, tekvando ve jimnastik takımlarının yaptığı zorlu ve estetik gösteriler Urla halkından büyük alkış aldı. Gençlerin yüksek enerjisiyle renklenen 19 Mayıs kutlamaları, meydandaki dev final gösterisi ve kapanış seremonisiyle son buldu.