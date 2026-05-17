Son Mühür - Urla Belediyesi, üreticiyi ve yerel tarımı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çalışma başlatan belediye ekipleri, ilçedeki çiftçiler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için kapsamlı bir fide dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan fidelerle birlikte Urla’daki tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması ve yerel üretimin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

100 bin fide desteği

Urla Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan maliyet yükünü hafifletmek için fide desteği programını hayata geçirdi. Çiftçilerin en önemli giderlerinden biri olan üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlayan çalışma kapsamında, kapya biber, oturak domates, köy biberi ve uzun patlıcan gibi bölgenin iklimi ve toprak yapısına uygun 100 bin yazlık fide üreticilere ulaştırıldı. Dağıtılan fidelerin, Urla’daki yerel tarımsal üretime önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

''Artarak devam edecek...''

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Balkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayarak üreticilerin yaşadığı zorlukları yakından bildiğini ifade etti. Toprağın ve emeğin değerine dikkat çeken Balkan, Urla Belediyesi olarak üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerin devam edeceğini belirten Balkan’ın açıklamaları, destekten faydalanan yerel üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandı.