İzmir'in Kadınları Korosu ile birlikte sahne alacak Serenad Bağcan'ın konseri, 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek. Mekan, kentin sanat hayatının kalbi sayılan AASSM'nin Büyük Salonu olacak. Konserin temasını ise "Şu Aşk Ne Ola Ki?" sorusu belirliyor. Zafer Çebi ve orkestrası da geceye eşlik edecek.

İzmir'in Kadınları Korosu sahnede ne sunacak?

Repertuvar tamamen aşk üzerine kurulu. Bağcan'ın o tanıdık, sıcak yorumu ile koronun çok sesli vokalleri birleşince, gecenin aşkın farklı tonlarına dokunan bir dinleti olması bekleniyor. Edebiyatla iç içe geçen üslubu nedeniyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Bağcan, kadın sanatçılardan oluşan bu güçlü kadroyla aynı sahneyi paylaşacak.

Konserin biletleri bubilet.com.tr üzerinden satışa sunuldu. Salonun büyük kapasitesine rağmen biletlerin hızla eridiği bilgisi gelirken, sanatseverlerden erken hareket etmesi isteniyor.

Serenad Bağcan kimdir?

Serenad Bağcan, Türkiye'nin sevilen ismi Selda Bağcan'ın yeğeni olarak müzik dünyasına adım atan bir sanatçı. Sesindeki o duru tını ve şarkı seçimlerindeki edebi hassasiyetiyle kendine has bir çizgi oluşturdu. Halk müziğinden caz dokunuşlu yorumlara, Anadolu ezgilerinden modern düzenlemelere uzanan geniş bir yelpazede çalışıyor.

Türkiye'nin önemli sahnelerinde solo konserler veren Bağcan, Fazıl Say gibi isimlerle de iş birliği yaptı. Depremzedeler yararına düzenlenen özel konserlerde de yer aldı. Şiir ve müzik arasındaki bağı önemseyen tavrıyla, dinleyicisinde sadece nostaljik değil düşündürücü bir etki bırakıyor.

İzmir'in Kadınları Korosu hakkında bilinmesi gerekenler

Koro, adından da anlaşılacağı gibi tamamen kadın seslerden oluşuyor. Yıllar içinde İzmir'in kültürel hayatının önemli bir parçası oldu. Sahne aldığı pek çok etkinlikte kadın dayanışmasını ve çok sesli müziğin gücünü ön plana çıkardı.

AASSM'nin kasım takvimi yalnızca bu konserle sınırlı değil. Aynı ay içinde İzmir Oda Orkestrası, Redd grubunun akustik konseri, Yekta Kopan'ın yaratıcı yazarlık atölyesi ve çok sayıda sergi de sanatseverleri bekliyor. Ancak 27 Kasım gecesi, kadın sesinin gücüne ayrılmış özel bir gece olarak öne çıkıyor.

