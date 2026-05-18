Son Mühür- Urla Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 12 taşınmazı açık teklif usulüyle kiraya verecek. İhale açık teklif usulüyle kiraya verecek. İhale 5 Haziran 2026 tarihinde Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kiraya verişecek taşınmazlar arasında yazıhane, iş yeri, tuvalet, konut, ATM alanı ile kafeterya ve açık alan gibi farklı kullanım alanları bulunuyor.

Kiralama süresi tüm taşınmazlar için 3 yıl olarak belirlendi. Muhammen bedeller taşınmazın niteliğine ve bulunduğu konuma göre değişirken, en yüksek bedelin İskele Mahallesi'ndeki kafeterya ve açık alan için 3 milyon TL olduğu bildirildi. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, teklif dosyalarını ihale günü saatine kadar Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda İhale Komisyonu'na teslim etmeleri gerekiyor. İhalelerde geçici teminat bedellerinin sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak tahsil edileceği açıklandı.

Kiralanacak taşınmazların bazıları şu şekilde;

Yaka Mahallesi 1404 ada 3 parsel, Yaka Mahallesi Erdoğan Ker Caddesi 1404 ada 3 parsel, Cemiatik Mahallesi 4108 ada 8 parsel, Kadıovacık Mahallesi 194 ada 31 parsel, İskele Mahallesi 4425 ada 1 parsel, Birgi Mahallesi 174 ada 2 parsel, Özbek Mahallesi 317-278 ada 14 parsel, M. Fevzi Çakmak Mahallesi 4034 ada 1 parsel, Zeytinler Mahallesi 252 ada 25 parsel