Son Mühür- Son dönemde yolu Urla'ya düşenlerin ortak çilesi, bozuk yollar. Özellikle yağışlı havalar sonrası ortaya çıkan çamur deryası görüntüler, açılan ve zamanında kapatılmadığı için yolları tarlaya çeviren çukurlar araçların belalısı olmaya devam ediyor.



149 bin ton asfalt döktük demişti...



Urla Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,

''İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, Hacı İsa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi’nde, ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik otobüs cebi asfalt çalışmamız devam ediyor'' bilgisini paylaşmıştı.



Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise Büyükşehir Belediyesi'yle ortak yaptıkları asfalt çalışmalarında dikkat çekerek geçtiğimiz yıl tam 83 bin ton stabilize yol yaptık ve 149 bin ton asfalt döktüklerini söylemişti.

O kadar asfalt nereye döküldü?

Ancak Urla sakinlerinin gönderdiği fotoğraflar, Selçuk Balkan'ın iddiasının aksine Urla sokaklarında çok ciddi bir asfaltlama ihtiyacı olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

Delik deşik yollar, kırılıp dökülmüş kaldırımlar, çamur deryasına dönmüş çukurlar son günlerde, Urla'nın güzelliğine gölge düşüren detaylar olarak öne çıkıyor.



Urla'dan gelen bozuk yol görüntüleri, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın 83 bin ton stabilize yol yaptık ve 149 bin ton asfalt döktük açıklamasını tartışmalı hale getiriyor.

Muhteşem denizi, yumuşak havası ve İzmir merkez yakınlığıyla son dönemlerin parlayan yıldızı haline gelen Urla'ya yakışmayan görüntüler, sadece ana arterlerin değil, ara sokakların da elden geçmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.