İzmir iş dünyasının geleneksel buluşmalarından biri olan BATÜDER Tavla Turnuvası, bu yıl yedinci kez Urla’da gerçekleştirildi. İş insanları organizasyonda bir araya gelirken, hem rekabet hem de sosyal birliktelik ön planda yer aldı.

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Urla Bazaar yerleşkesinde yoğun katılıma sahne oldu. “Yaza merhaba” teması çerçevesinde gerçekleştirilen turnuva, renkli görüntüleri beraberinde getirdi

Aileleriyle birlikte katıldılar!

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen tavla turnuvası, bu yıl da iş insanlarını aileleriyle birlikte turnuvada buluşturdu. Katılımcılar bir yandan tavla müsabakalarında kozlarını paylaşırken, diğer yandan hafta sonunun keyfini çıkardılar.

Urla’nın Kalabak bölgesinde, yedi dönüm arazi üzerine kurulu bulunan Urla Bazaar’da düzenlenen organizasyonda misafirler, sosyal etkinlikler ve ikramlarla harika bir gün geçirdi.

Derece için yarıştılar!

Turnuvaya toplam 64 yarışmacı katılım gösterdi. Gün boyu süren karşılaşmalarda yarışmacılar şampiyonluk için kozlarını paylaştılar.

Şampiyon Atilla Fıçıcı!

Günün sonunda turnuvanın şampiyonu Atilla Fıçıcı olurken, ikinciliği Levent Alçı kazandı. Üçüncü sırada Ayhan Görengök bulundu. Turnuvanın dördüncüsü ise Rahmi Sezgin oldu.

