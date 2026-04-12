Son Mühür- İstanbul’da ünlü isimlerin de adının geçtiği uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yürütülen operasyon genişletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen son operasyonda aralarında sosyal medya fenomenleri ve tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon gece saatlerinde gerçekleştirildi

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 11 Nisan gecesi geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda şehir içinde ve dışında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yetkililer, operasyonun yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadığını, il dışı ve yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını belirtti.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamı ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.2026 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hangi isimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler de kamuoyuyla paylaşıldı. Listede sosyal medya fenomenleri ve televizyon programlarıyla tanınan isimler dikkat çekti.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

Cansel Ayanoğlu,

Samet Demirok,

Özlem Parlu,

Oğuz Sarıpınar,

Elif Karaarslan,

Ali Yaşar Koz,

Aleyna Bozok,

Büşranur Çakır,

Özgür Gökçe,

Fikret Aydoğdu,

Lena Ahsen Alkan,

İrem Şişman,

Mustafa Eyüp Çelik,

Mustafa Aksakallı,

Cem Mirap,

Gizem Melisa Alagöz,

Deniz Metin Yüksel.