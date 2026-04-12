Son Mühür- Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Selahattin Paşalı, bu kez kariyeriyle değil özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündemde.

Ünlü oyuncunun eşi Lara Paşalı ile evliliğinde kriz yaşadığı ve çiftin boşanma aşamasına geldiği öne sürüldü.

Magazin kulislerinde “boşanma” iddiası

Magazin dünyasında hızla yayılan iddialara göre, çiftin evliliğinde bir süredir sorunlar yaşandığı konuşuluyor.

Bu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmazken, kulis bilgileri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medya detayı dikkat çekti

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Selahattin Paşalı’nın sosyal medya hesabındaki bazı değişiklikler dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncunun, “Masumiyet Müzesi” projesinde birlikte rol aldığı Eylül Lize Kandemir ile yer aldığı bazı fotoğrafları hesabından kaldırdığı öne sürüldü. Söz konusu hamle, boşanma iddialarını güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

İhanet söylentileri gündemde

Kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise çiftin evliliğinde yaşanan krizin nedeninin “ihanet” olduğu yönünde. Ancak bu iddia da dahil olmak üzere ortaya atılan tüm söylentilerle ilgili herhangi bir resmi doğrulama bulunmuyor.