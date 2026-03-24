Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer’e bağlı Maslak Mahallesi’nde bulunan 40 katlı bir sitede dün saat 15.00 sıralarında yaşandı.

Yapımcı Erol Köse, sitenin 16’ncı katından düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Köse hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, Köse’nin yüksekten düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların hızla yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı. Kayıtlar soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ölmeden önce not bıraktığı iddia edildi

Soruşturma devam ederken, Erol Köse’ye ait olduğu öne sürülen bir not da ortaya çıktı. İsim, soy isim ve imzanın yer aldığı belirtilen notta, “ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın” ifadelerinin bulunduğu öğrenildi.

Vasiyeti de ortaya çıktı

Köse’nin ölümünün ardından bıraktığı mektupta yer alan vasiyeti de dikkat çekti. Ünlü yapımcının, “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Telif haklarını kızına devretmiş

Öte yandan, Köse’nin vefatından yaklaşık bir hafta önce sahip olduğu tüm telif haklarını kızına devrettiği bilgisine ulaşıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer’de yaşanan olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme çalışmaları sürerken, yapılacak otopsi ve tahkikat sonucunda Köse’nin kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.