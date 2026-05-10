Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Mehmet Arabacı’nın TÜİK'in yeni başkanı olmasıyla beraber başlayan tartışmalara, Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine atanan Mehmet Arabacı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan atama kararıyla beraber Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni başkanı belli oldu. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Arabacı, TÜİK Başkanlığına getirildi.

Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya

Yapılan bu değişim, kamuoyunda eski başkan Erhan Çetinkaya’nın durumuyla ilgili farklı spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Bazı basın kanallarında, Erhan Çetinkaya’nın görev süresi dolmadan görevden el çektirildiği iddia edilerek haberler paylaşıldı.

"Faturanın TÜİK’e kesildiği" yönündeki yorumların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yayımlayarak bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını paylaştı.

Bakanlık, paylaşılan haberlerin kasıtlı bir dezenformasyon amacı taşıdığını dile getirerek, sürecin işleyişine dair,

"Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla Fatura TÜİK’e kesildi, TÜİK Başkanı’nın görev süresi dolmadan görevden alındı şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür.

Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya’nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir.

Bu çerçevede; ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.