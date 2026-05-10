Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da sezon tüm hızıyla devam ederken, çevre kirliliği iddiaları gündeme damga vurdu. Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü plajlarda yaşanan beklenmedik doğa felaketi, tatilcilerin planlarını altüst etti.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Evrenseki ile Ilıca mahallelerinin sınırında yer alan Gömeçli Deresi üzerinden denize karışan atık sular, bölgede büyük paniğe neden oldu.

Mavi suların rengi, hızla yayılan sızıntı sebebiyle kısa sürede kahverengiye büründü. Çıplak gözle görülebilen bu ciddi görüntü kirliliğine, çevreyi saran ağır ve pis bir koku da eşlik etti.

TURİSTLER SAHİLİ TAMAMEN BOŞALTTI

Yaşanan bu olumsuz gelişmeler üzerine, bölgede faaliyet gösteren otellerin kıyı şeridini kullanan turistler denize girmeyi bıraktı. Koku ve kirlilik yüzünden sahiller hızla boşaldı.

Tatillerinin kabusa döndüğünü savunan çok sayıda turistin, durumu kendi seyahat acentalarına bildirerek şikayette bulunduğu öğrenildi.

RESMİ İNCELEME BAŞLATILDI

Krizin büyümesi ve tepkilerin artması üzerine yetkili makamlar vakit kaybetmeden harekete geçti. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, duruma müdahale edildiğini ve gerekli tespitlerin yapıldığını dile getirdi.

Karataş, sahadaki tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

ATIK SULAR HAYVAN ÇİFTLİĞİNDEN Mİ GELİYOR

Kirliliğin kaynağına ilişkin ilk tahminler ise yerel yöneticiler tarafından paylaşıldı. Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, kendi bölgelerinde 3 adet hayvan çiftliği bulunduğuna dikkat çekti.

Dereden denize ulaşan kirli suların bu 3 çiftlikten birine ait olabileceğini öngördüklerini aktaran Kaya, kesin resmi incelemeler sonuçlanmadan kimseyi peşinen suçlamanın doğru olmayacağını vurguladı.