Geleneksel el sanatları gelişen teknolojinin gölgesinde bir bir yok olurken, Diyarbakır'dan gelen bir üretim hikayesi yüzleri güldürdü. Çüngüş ilçesinde ikamet eden 67 yaşındaki Hakkı Çatalkaya, tam 31 yıldır topraktan evlere uzanan zorlu ve sabır gerektiren bir zanaatı omuzluyor.

10 DÖNÜMLÜK ARAZİDEN YÜZLERCE EVE

Emektar ustanın meşakkatli üretim süreci, kendisine ait 10 dönümlük tarlada gerçekleştirdiği ekim mesaisiyle başlıyor. Hasat edilen süpürge bitkileri doğrudan tezgahla buluşmuyor; dayanıklılık kazanması için özel bir bekletme evresinden geçiyor. Yılda ortalama 800 süpürge üreterek ailesinin geçimini sağlayan Çatalkaya, binbir emekle ortaya çıkardığı el yapımı süpürgelerin, seri üretim fabrikasyon ürünlere kıyasla çok daha sağlam ve uzun ömürlü olduğuna dikkat çekti.

ÇEVRE İLLERDEN DE YOĞUN TALEP VAR

Yalnızca Diyarbakır sınırlarıyla yetinmeyen bu el yapımı süpürgeler, bölge illerinden de sipariş alarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Yıllarını verdiği mesleğinin tüm aşamalarını büyük bir tutkuyla anlatan Hakkı Çatalkaya, şu ifadeleri kullandı: "Süpürge bitkilerini ekiyor, tohumlu şekilde hasat ediyorum. Ardından suya yatırarak esnemesini sağlıyorum ki kırılmasın. Son aşamada ise atölyemde makinelerle presleyip dikerek son halini veriyorum."