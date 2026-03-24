Son Mühür- Avrupa siyasetinde yeni bir kriz başlığı gündemde. Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümetin, Avrupa Birliği (AB) toplantılarında ele alınan hassas bilgileri Rusya ile paylaştığı iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AB içindeki bilgileri Rus tarafına iletti mi?

ABD merkezli Washington Post’un yayımladığı analiz, iddiaların çıkış noktası oldu. Haberde, Macaristan’ın Ukrayna savaşı boyunca Moskova ile temaslarını sürdürdüğü ve AB içindeki bazı bilgilerin Rus tarafına iletilmiş olabileceği öne sürüldü.

“Dakika dakika bilgilendirme”

Haberde en dikkat çeken unsur ise Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya yönelik suçlama oldu. İddiaya göre Szijjarto, AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilen toplantıların detaylarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a anbean aktardı.

Avrupalı diplomatlar: “Şaşırtıcı değil”

Politico’ya konuşan beş Avrupalı diplomat, ortaya atılan iddiaların kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Diplomatlardan biri, Macaristan’ın uzun süredir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir politika izlediğini ve bu durumun AB’nin güvenlik politikalarına zarar verdiğini ifade etti.

Polonya Başbakanı Tusk’tan dikkat çeken açıklama

Polonya Başbakanı Donald Tusk da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmaya dahil oldu. Tusk, Macaristan’ın AB Konseyi toplantılarına ilişkin bilgileri Moskova’ya aktardığı yönündeki haberlerin kendisini şaşırtmadığını belirterek, “Uzun zamandır bu yönde şüphelerimiz vardı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Tusk, bu nedenle toplantılarda daha temkinli davrandığını da dile getirdi.

AB Komisyonu’ndan açıklama talebi

Avrupa Birliği Komisyonu cephesi ise iddialara temkinli yaklaştı. Komisyon sözcüsü Anitta Hipper, üye ülkeler arasındaki güvenin AB’nin işleyişi için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, Macaristan hükümetinden resmi bir açıklama beklendiğini duyurdu.

Macaristan’dan sert yalanlama

Macaristan hükümeti ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, haberleri “seçim sürecine yönelik manipülasyon” olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da iddiaların komplo teorisi olduğunu savundu. Budapeşte yönetimi, suçlamaların siyasi amaç taşıdığını ileri sürdü.