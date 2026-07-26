Son Mühür- BirGün Gazetesi, ''Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı'' başlığıyla, ''Kılıçdaroğlu bugün İstanbul’da üye katılım törenine katıldı. Törene farklı cast ajanslarından yüzlerce figüran 950 lira karşılığında taşındı'' iddiasına yer verdi.

Gürsel Tekin: Kimyalarını bozduk...



İstanbul'daki organizasyonun mimarı olan Gürsel Tekin, BirGün gazetesinin iddialarını yalanlayarak, bu iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

''Siz Kimin Figüranısınız?'' diye soran Gürsel Tekin,

''Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu.

Bugün açıklamış olduğum itirafçıların fotoğraflarını, itiraf belgelerini görmemek adına her zaman olduğu gibi yalan, yanlış, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberlerinizle toplumu yanıltmak istemektesiniz.

Sadece bu açıklamayla kalmayacağım.

Pazartesi günü bu yalana ortak olan kirli medyanın tamamına karşı suç duyurusunda bulunacağım'' açıklamasında bulundu.



Birgün Gazetesi geri adım atmadı...



Gürsel Tekin'in para karşılığına yüzlerce figüran törene katıldı iddiasını yalanlamasına rağmen Birgün gazetesi, Ebru Çelik imzalı haberinin arkasında olduğunu duyurdu.

BirGün gazetesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

Kamuoyuna,

Bugün muhabirimiz Ebru Çelik’in imzasıyla yayımladığımız “Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı” başlıklı haberimizin sonuna kadar arkasındayız. Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir.

Haberimizin ardından istinaftan çıkan “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen yönetimin gazetemize yönelik kullandığı ifadeler kabul edilemezdir. BirGün, basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegâne nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir.

Biz de yargıya gidiyoruz...



BirGün’ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakârlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar.

Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye’nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz.



O parayı almadık...



Birgün gazetesinden yapılan açıklamaya bir de not düşüldü. Notta,

''Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL’yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez'' mesajı verildi.