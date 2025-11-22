Son Mühür/ Beste Temel- Kanal 7’de yayınlanan Zerhun dizisinin başrol oyuncusu Tolga Yüce, beklenmedik bir kararla projeden ayrıldığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, sette “şiddet ve tehditlere maruz kaldığını” öne sürerek diziyi bıraktığını açıklamıştı.

Yüce: “Şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri oldu”

Tolga Yüce, sosyal medya paylaşımında yapımcıları ağır ifadelerle suçlamıştı. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Zerhun dizisinin yapım sürecinde yapımcılar tarafından şahsıma yöneltilen şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri nedeniyle projeden ayrılma kararı aldım.”

Yüce paylaşımını şu sözlerle sürdürmüştü: “Bu koşullar altında çalışmayı sürdürmem mümkün değildi. Kararı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.” Oyuncu, açıklamasına Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek dikkat çekmişti.

Yapım şirketinden iddialara sert yanıt geldi

Tolga Yüce’nin açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin yapım şirketi de iddialara karşı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Yüce’nin davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü: “Zerhun dizisinde Yaman karakterini canlandıran Tolga Yüce hakkında, sette çalışma sırasında gizlice alkol kullandığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili kendisi uyarılmıştır.”

Yapım şirketi iddialarını şu şekilde sürdürdü: “Tutanağa rağmen Yüce’nin sete alkollü gelmeye devam ettiği, set ekibine, oyunculara ve yönetmenlere yönelik hakaret ve fiziksel saldırılarda bulunduğunun kamera kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilmiştir.”

Savcılığa gönderilen tutanaklar ve fesih süreci

Yapım şirketi, olayların yalnızca set içi bir tartışma olmadığını belirterek hukuki sürecin de başlatıldığını açıkladı:

“Söz konusu iddialarla ilgili tutanakların düzenlenip savcılığa iletildiği, bu nedenle oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verildiği belirtilmiştir.”

