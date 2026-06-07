Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü oyuncu Ozan Güven, bir süredir sahne aldığı ve oldukça ses getiren "o.m.g" isimli tiyatro oyununun turne programında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Güven, kendi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Antalya, Ankara ve İzmir’de planlanan gösterilerin çeşitli sebeplerde yapılamayacağını belirtti.

"Seyircilerimizden özür diliyoruz..."

Güven, izleyicilerine hitaben yaptığı açıklamada, "Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz..

Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne'de gerçekleşecektir. Bu sezon bizimle gülen, düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere." ifadelerine ver yerdi.

Mekanda protesto edilmişti

Turne iptal haberi öncesinde Ozan Güven, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de tyakın dostu Mehmet Aslantuğ ile bir mekanda oturduğu sırada, çevrede bulunan bazı kişilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Mekandakilerin yüksek sesle "Failler dışarı" şeklinde slogan atmasının ardından ortam gerilmişti. Yaşanan bu protesto anları cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada hızla yayılınca, ikili mekandan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ne olmuştu?

13 Haziran 2020’de meydana gelen şiddet iddiasının ardından açılan soruşturmada Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un paylaştığı fotoğraflar büyük yankı uyandırmıştı.

Yargılama sürecinin sonunda mahkeme, Ozan Güven hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetmişti. Mahkem evdeki bir abajuru "silah" olarak saymıştı.

Güven; "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından ise beraat etmişti. Aynı şekilde, karşı taraf Deniz Bulutsuz’a açılan "basit yaralama" davası da beraatle sonuçlanmıştı.

Tüm tarafların itirazları üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi dosyayı tekrar incelemişti.

Yapılan inceleme sonucunda, yerel mahkemenin kararında herhangi bir usulsüzlük ya da eksik delil görülmediğine karar verilerek, itirazlar oy birliğiyle ve kesin olarak reddedilmişti.