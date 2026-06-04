Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın koruması ve aynı zamanda kuzenleri olan Can Polat'ın cinayete kurban gitmesi, geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Polat'ın cenaze törenine, kızının gözyaşları ve feryatları damga vurdu. Babasının acısıyla ayakta durmakta zorlanan genç kız, kameralara yansıyan sözleriyle herkesi derinden sarstı. Yürek burkan bu vedanın ardından, cinayet kurbanı Can Polat'ın aile yaşantısı ve geride bıraktığı çocukları mercek altına alındı. Peki, Can Polat'ın çocukları kim, cenazede neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

CAN POLAT'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR? CAN POLAT'IN KIZI KİMDİR?

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayattan koparılan Can Polat'ın dört kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde kameralara yansıyan ve babasının ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan kızının ismi ve yaşına dair ise aile tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı. Geride gözü yaşlı dört evlat bırakan Polat ailesi, sevdiklerinin ani ölümüyle yasa boğuldu.

CAN POLAT'IN KIZI CENAZEDE NE DEDİ, NEDEN GÜNDEM OLDU?

Cinayete kurban giden Can Polat'ın son yolculuğunda gözyaşları sel oldu. Babasının tabutuna sarılarak sinir krizi geçiren kızlarından birinin, cenaze esnasında sarf ettiği sözler dikkatleri üzerine çekti. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen genç kızın, "Hepsinden hıncını alacağım baba" diyerek feryat etmesi kamuoyunu derinden etkiledi. Aile içindeki büyük acıyı ve öfkeyi gözler önüne seren bu anlar, basında geniş yer buldu.

CAN POLAT OLAYI NEDİR, NASIL ÖLDÜ?

Acı olay, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı tatil beldesi Alaçatı'da meydana geldi. İddialara göre, Polat ailesinin konakladığı otelin önünde aracında hazırlık yapan Can Polat, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Polat, hızla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayetin perde arkasını aydınlatmak için başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.