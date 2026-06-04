Yaz aylarında hem Bursa hem de İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan efsanevi sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sahnelere kısa bir ara vereceğini duyurdu. Usta sanatçının planlı bir tedavi sürecine gireceğini belirtmesi, hayranlarını meraklandırdı. Vatandaşlar "Emel Sayın konserlerini neden iptal etti?" ve "Emel Sayın'ın hastalığı nedir?" sorularına hızla yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

EMEL SAYIN'IN HASTALIĞI NEDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

80 yaşındaki usta sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla sağlığıyla ilgili kısa süreli bir tedavi sürecine girdiğini açıkladı. Hayranlarını korkutmamak adına durumunun kontrol altında olduğunu ve "çok endişelenecek bir durum olmadığı" detayını özellikle vurguladı. Ancak magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre usta ismin yaşadığı sağlık sorununun vertigo (baş dönmesi) olduğu iddia ediliyor. Kişinin denge sistemini bozan, ani baş dönmelerine yol açan vertigo, özellikle yoğun efor gerektiren sahne performanslarını oldukça zorlaştırıyor.

EMEL SAYIN KONSERLERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Emel Sayın, yaz takviminde büyük bir heyecanla beklenen 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini tamamen sağlık nedenleriyle ileri bir tarihe erteledi. Sahne üzerinde denge kaybı yaşama ve düşme riski taşıyan vertigo rahatsızlığı nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldığı konuşulan usta sanatçı, yoğun konser temposuna mecburi bir mola verdi. Dinleyicilerinden anlayış bekleyen Sayın, iptal kararının tamamen geçici olduğunu ve tedavisinin planlı bir şekilde ilerlediğini duyurdu.