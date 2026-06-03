Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çifti, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tatil yaparken korkunç bir cinayetin ortasında kaldı. Bugün saat 14.00 sularında konakladıkları otelde meydana gelen silahlı saldırıda, ailenin yakın koruması olan Can Polat vurularak hayatını kaybetti. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından gözyaşları içinde açtığı canlı yayında ambulans ve polis çağırması, olayın vehametini gözler önüne serdi. Yaşanan bu şok edici gelişmenin ardından tüm gözler kanlı saldırının gerçekleştiği adrese çevrildi. Vatandaşlar, cinayet haberinin duyulmasıyla birlikte "Dilan-Engin Polat hangi otelde kaldı" ve "saldırı hangi otelde oldu" sorularına yanıt aramaya başladı.

İZMİR'DE DİLAN VE ENGİN POLAT HANGİ OTELDE KALDI, SALDIRI NEREDE OLDU?

Çeşme'nin popüler tatil beldesi Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırının tam adresi gizemini koruyor. Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için tercih ettiği ve kanlı cinayetin işlendiği otelin adı yetkililer tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sosyal medya platformlarında olayın yaşandığı mekana dair çeşitli isimler ve iddialar dolaşsa da emniyet güçlerinin olay yerindeki geniş çaplı soruşturması ve delil toplama işlemleri sürüyor.

CAN POLAT KURTARILABİLDİ Mİ, KATİL ZANLISI KİM?

Engin Polat'ın kuzeni ve çiftin yakın koruması olan 37 yaşındaki Can Polat, otel sınırları içinde gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tetiği çeken saldırgan ise olayın hemen ardından otelden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin kaçan katil zanlısını yakalamak için başlattığı operasyon devam ediyor.

DİLAN POLAT SALDIRI SIRASINDA NE DEDİ?

Silahlı saldırı anında büyük bir dehşet yaşayan Dilan Polat, güvenlik endişesiyle sığındığı odasından sosyal medya takipçilerine seslendi. Olayın hemen ardından canlı yayın açan Polat, gözyaşları içinde feryat ederek şu ifadeleri kullandı: "Ne olur buraya polis, ambulans. Hayatımız zindan oldu. Can Polat'ı vurdular. Odada kaldık, bekliyoruz."