Son Mühür/ Merve Turan- "Tatlı Küçük Yalancılar" , "Güneşin Kızları" , "Bodrum Masalı" , "Çukur" , "Alev Alev" ve "Kusursuz Kiracı" gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatına dair iddialarla magazin gündeminde.

Rafael Cemo Çetin ile ilişki sona erdi

Deniz’in bir süredir aşk yaşadığı yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile olan ilişkisi kısa süre önce bitmişti. Ayrılığın ardından ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması iddiaları güçlendirmişti.

Yeni aşk iddiası gündem oldu

Ayrılıktan sonra magazin kulislerinde dikkat çekici bir iddia dolaşmaya başladı. Buna göre ünlü oyuncunun, eski sevgilisinin yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü. Hatta iki yakın arkadaşın bu nedenle tartışma yaşadığı iddia edildi.

Gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi

İddiaların hızla yayılması üzerine gözler Dilan Çiçek Deniz’e çevrildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.

“İsim yanlış, ben değilim”

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Deniz, şu ifadeleri kullandı: “İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru.”

Bu sözlerle iddialardaki kişinin kendisi olmadığını vurgulayan oyuncu, magazin gündeminin merkezinden çıkmış oldu.