Geçtiğimiz aylarda ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından safra kesesinden operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenirken kameralara yansıyan ve oldukça zayıfladığı görülen usta ismin bu görüntülerinin ardından sosyal medyada "İbrahim Tatlıses vefat etti" şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kısa sürede yayılan bu iddiaların ardından milyonlarca vatandaş "İbrahim Tatlıses yaşıyor mu?" ve "İbrahim Tatlıses son dakika sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Sosyal medyada ve çeşitli dijital platformlarda belirli aralıklarla ortaya atılan İbrahim Tatlıses'in öldüğü yönündeki iddialar tamamen asılsız çıktı. Usta sanatçı hayatta ve tedavi süreci uzman doktorların kontrolünde planlı bir şekilde devam ediyor. Hakkında çıkan ölüm haberlerini doğrulayan hiçbir resmi açıklama bulunmazken, ünlü şarkıcının yakın çevresi de bu tür spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ve itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

İBRAHİM TATLISES'İN HASTALIĞI NEDİR NEDEN AMELİYAT OLDU

Ünlü sanatçının son dönemde ciddi bir sağlık mücadelesi vermesine yol açan temel rahatsızlık, geçirdiği ağır bir enfeksiyon olarak biliniyor. Bu enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alınan Tatlıses, aynı süreçte safra kesesindeki rahatsızlığı sebebiyle de bir operasyon geçirdi. Başarıyla tamamlanan safra kesesi ameliyatının ardından taburcu edilen usta sanatçı, enfeksiyonun ve cerrahi müdahalenin getirdiği fiziksel etkiler nedeniyle bir süre evinde istirahat etti. Bu süreçte gözle görülür şekilde kilo kaybeden Tatlıses, kaybettiği fiziksel gücünü yeniden kazanmak için yeni bir tedavi aşamasına geçti.

İBRAHİM TATLISES ŞU AN NEREDE FİZİK TEDAVİ Mİ GÖRÜYOR?

Ameliyat ve enfeksiyon süreci nedeniyle uzun süre hareketsiz kalan ve bu süreçte zayıflayan İbrahim Tatlıses, rehabilitasyon programı için yeniden hastaneye yattı. Ankara'da bir hastanede özel bir fizik tedavi programına dahil edilen ünlü sanatçının, kaslarını güçlendirmek ve eski hareket kabiliyetine yeniden kavuşmak adına yoğun bir tedavi gördüğü öğrenildi. Uzman kontrolünde yürütülen fizik tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlediği ve usta ismin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

İBRAHİM TATLISES'İN VASİYET AÇIKLAMASI NEDİR, NE DEDİ?

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu kritik dönemde İbrahim Tatlıses'in vasiyetine dair yaptığı açıklamalar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sahip olduğu tüm mal varlığını ve servetini kendi tırnaklarıyla kazıyarak, büyük bir emekle elde ettiğini vurgulayan usta sanatçı, mal varlığı üzerindeki kararların tamamen kendisine ait olduğunu söyledi. Ailesine bıraktığı en büyük ve en önemli mirasın manevi değerler olduğunu ifade eden Tatlıses, onlarca yıl boyunca büyük fedakarlıklarla inşa ettiği isminin ve marka değerinin paha biçilemez bir miras olduğunu dile getirdi.