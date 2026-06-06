"Konuşanlar" programıyla milyonların sevgisini kazanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla bir kez daha adından söz ettiriyor. Dil eğitimi amacıyla bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ünlü komedyen, ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Nikah töreninden karelerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasıyla birlikte magazin dünyasında hareketli dakikalar yaşandı. Ani gelişen bu evlilik kararının detayları netleştikçe, internet dünyasında Hasan Can Kaya ne zaman evlendi, eşi Duygu Karabaş kim ve nikahtan ilk fotoğraflar geldi mi sorguları hız kazandı.

HASAN CAN KAYA EVLENDİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

Magazin dünyasında büyük merak uyandıran iddialar resmiyet kazandı ve komedyen Hasan Can Kaya, 6 Haziran 2026 tarihinde resmen evlendi. Dil eğitimi almak amacıyla ABD'de bulunan ünlü sanatçı, nikah masasına da burada oturdu. Çift, hayatlarını birleştirdikleri bu mutlu anı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları özel fotoğraflarla takipçilerine ilan etti. ABD'de kıyılan nikahın ardından paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

HASAN CAN KAYA KİMİNLE EVLENDİ? DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi. Çiftin ilişkilerini uzun süredir büyük bir gizlilikle ve medyanın gözlerinden uzak sürdürdüğü biliniyor. Amerika'daki sade bir törenle dünyaevine giren Duygu Karabaş ve Hasan Can Kaya çiftinin evlilik haberi, yılın en sürpriz nikahları arasında yerini aldı. Nikah sonrasında gelen ilk görüntülerin ardından hayranları, Duygu Karabaş'ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını yoğunlaştırıyor.