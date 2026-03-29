Son Mühür / Merve Turan- Kubilay Aka, askerlik sürecine girdiğini sosyal medya üzerinden paylaştığı asker tıraşı görüntüleriyle açıkladı.

Bedelli askerlik yapacak

Edinilen bilgilere göre Aka, askerlik görevini bedelli askerlik kapsamında yerine getirecek. Ünlü oyuncunun görev yerinin ise Bilecik olacağı öğrenildi.

Askerlik sürecinin kısa süreli olması beklenirken, Aka’nın bu dönemde ekranlardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Kariyerine kısa mola

Başarılı oyuncunun askerlik nedeniyle kariyerine geçici bir ara vereceği belirtildi. Yeni projeler için görüşmeler yaptığı bilinen Aka’nın, askerlik sonrası yeniden setlere dönmesi bekleniyor.

Özel hayatı da gündemdeydi

Kubilay Aka, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Oyuncu, 2024 yılında meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu birliktelik, 2026 yılının başlarında sona ermişti.