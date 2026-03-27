Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan arasında yaşanan boşanmanın yankıları sürüyor. 7 ay süren evliliğin ardından taraflar arasında yaşanan gelişmeler, kamuoyunda yeniden gündem oldu.

Evlilik 7 ay sürdü

Çift, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Sarıyer’de dünyaevine girmişti. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. İkilinin birlikteliği yalnızca 7 ay sürdü.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada taraflar, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Anlaşmalı boşanma ve “konuşmama” şartı

Boşanma sürecine ilişkin açıklama yapan Erbil’in menajeri, tarafların anlaşmalı olarak ayrıldığını ve özel bir madde üzerinde uzlaştıklarını duyurdu.

Açıklamada, çiftin boşanma protokolüne “konuşmama” şartı koyduğu belirtildi. Buna göre taraflar birbirleri hakkında herhangi bir açıklama yapmayacak, aksi durumda hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Yeni ilişki gündem yarattı

Boşanmanın ardından Mehmet Ali Erbil’in yeni bir ilişkiye başladığı ve sevgilisiyle birlikte canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu yayında Erbil’in sevgilisi tarafından eski eşe yönelik sarf edilen sert ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gülseren Ceylan: "Ne yapacağımı biliyorum"

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Gülseren Ceylan, eski eşi hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Ceylan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ne saygım ne de sevgim kalmıştır. Ne ölün ölüme ne dirin dirime. Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum.”