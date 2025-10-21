Son Mühür - Petrol piyasalarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimin yarından itibaren pompaya yansıyacağı tahmin ediliyor.

21 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları

Peki, 21 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte 21 Ekim 2025 Salı gününe ait akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL