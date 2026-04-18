Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot su aldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi kurtarıldı.

Ekiplerden hızlı müdahale!

Gelen bilgiler çerçevesinde, lastik botun su almaya başlaması üzerine göçmenler yardım çağrısı gerçekleştirdi. Çağrı ve ihbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye iki bot sevk etti. Ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

30 kişi kurtarıldı!

Olay yerine ulaşan ekipler, bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Denizdeki 5 kişinin de sağ olarak sudan çıkarıldığı ifade edildi.

Limana getirildiler!

4’ü çocuk toplam 30 kişi limana ulaştırılırken, ilk sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

1 gözaltı!

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli ise ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Göç İdaresi’ne teslim!

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.