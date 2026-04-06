Son Mühür- Selçuk Yöntem, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube programında kariyerine ve rol aldığı yapımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinden ayrılık sürecine dair ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı.

Ayrılık sürecine ilişkin gerekçeler

Yöntem, dizinin güçlü bir dramatik yapı sunduğunu ancak suç unsurlarının işleniş biçiminin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Oyuncu, senaryoda suç ve şiddet içeren eylemlerin sonuçsuz kalmasının doğru bir mesaj vermediğini düşündüğünü belirtti.

“Suç işleyenin ceza alması gerekir” vurgusu

Yöntem açıklamasında, yapımın kurgusal dünyasında adalet mekanizmasının yeterince görünür olmadığını dile getirerek, “Suç işleyenin bir ceza alması gerekiyor” ifadesini kullandı. Oyuncu, bu yaklaşımın hikâyenin gerçeklik algısını etkilediğini savundu.

Genç izleyiciler üzerindeki etki değerlendirmesi

Usta oyuncu, dizinin özellikle genç kitle üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu düşündüğünü belirtti. Şiddetin sonuçsuz kaldığı sahnelerin yanlış bir algıya yol açabileceğini ifade eden Yöntem, bu nedenle projeden ayrılma kararı aldığını söyledi.