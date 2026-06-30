Yeni döneme 3. Lig'de başlayacak olan Altay'da, 1 milyar TL'ye dayanan büyük borç yükü kulübün geleceğini zorlamaya devam ediyor.

Uzun süredir camianın merakla beklediği yatırımcı görüşmelerinde, Ahmet Nur Çebi ismi ön planda olsa da, iş insanı ile yönetim arasında resmi bir imza atılmaması siyah-beyazlı taraftarların sabrını zorluyor.

Temkinli davranılıyor

Kulüp başkanı Sinan Kanlı, taraftarların merak ve eleştirilerine rağmen sessizliğini korumaya devam ediyor. Başkan Kanlı, sürecin oldukça hassas ve önemli bir noktada olduğunu dile getirerek, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için temkinli davrandıklarını ifade ediyor.

Futbolcular birer birer ayrılıyor

Mali kriz yalnızca masadaki pazarlıkları değil, sahadaki kadroyu da etkilemeye başladı. Alacaklarını tahsil edemeyen bazı oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı feshederek yollarını ayırması, teknik heyet ve taraftar cephesinde moral bozukluğu yarattı.

Görüşme beklentileri arttırmıştı

Yakın zaman önce Başkan Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i ziyarete gitmişti.

Gerçekleştirilen görüşme, çözüm beklentisi yaratmıştı ama aradan geçen sürede ortada resmi bir gelişme olmayınca, taraftarlar arasındaki tedirginlik daha da arttı.

FIFA dosyaları arasında sezon hazırlığı

Altay yönetimi, bir yandan yatırımcı krizini çözmeye çalışırken diğer yandan FIFA'daki dosyaları bir an önce kapatarak yeni döneme temiz bir sayfa açmak istiyor.

Öngörülen takvime göre, siyah-beyazlı ekibin sezon hazırlıklarına Temmuz ayının ortasında başlaması planlanıyor. Ancak tüm bu hazırlıkların gidişatını, Çebi ile imzalanması beklenen olası protokol belirleyecek.