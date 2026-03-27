İddiaya göre, Sivas’ta faaliyet gösteren bir firmanın acentesi, umreye gitmek isteyen vatandaşlara 26 Mart tarihinde uçuş yapılacağını bildirdi.

Belirtilen tarihte havalimanına giden vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine büyük bir şok yaşadı. Saatlerce bekleyen kafile, herhangi bir yetkiliye ulaşamayınca mağduriyet daha da büyüdü.

125 kişi karakola giderek şikayetçi oldu

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, Üçlerbey Polis Merkezi’ne giderek şikayet dilekçesi verdi. Firma temsilcisi olduğu öne sürülen N.T. hakkında şikayette bulunan mağdurlar, ödedikleri ücretlerin iade edilmesini ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti.

“Muhatap bulamıyoruz, ortada kaldık”

Umre için ödeme yapan vatandaşlardan Hüseyin Canhisar, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, ‘26 Mart akşamı uçuş var’ dediler.

‘26 Mart’ta Mekke’ye gideceğiz’ dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikayet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar.

Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık.”

Mağdurlar çözüm bekliyor

Mağdur vatandaşlar, hem maddi hem de manevi olarak zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

Özellikle ibadet amacıyla yapılan organizasyonda yaşanan aksaklıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlar, sürecin hızla çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.